Ahmet Hakan’dan bomba ikinci tur çıkışı! Cahil cühela! Ciddiye almayın, ruh sağlığınızı koruyun

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya stratejisini ve dilini değiştirmesine ilişkin olarak "10 günde neler yapılamayacağını" yazdı.

Hakan, 2. tura kalan 10 günde şunların yapılmayacağını belirtti:

"Yeni bir siyasi dil inşa edilmez. Keskin bir dönüş yapılmaz. Seksen farklı slogan benimsetilmez. Ani tornistan yapılmaz. Yeni bir konsept yaratılmaz. Herkese ulaşılmaz."

Hakan, 28 Mayıs seçiminde her şeye sıfırdan başlanacağı, 14 Mayıs sonuçlarının belirleyici olmayacağı yorumları için de şunları kaydetti:

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"Her açıdan bal gibi de 14 Mayıs’ın devamı olarak algılanacak olan bir seçimi, bağımsız ve bağlantısız bir seçimmiş gibi satmaya kalkışıyorlar.

Muhalif seçmen kitlesine sesleniyorum: Seçim geceleri sizlere ciddi hayal kırıklığı yaşatan bu cahil cühela tipleri, hiç değilse bu seçimde ciddiye almayın. Ruh sağlığınızı koruyun."