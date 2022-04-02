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Medya Ahmet Hakan'dan bomba Ethem Sancak yazısı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba Ethem Sancak yazısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” dediği iddia edilen AK Partili iş adamı Ethem Sancak'ın kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 10:28:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba Ethem Sancak yazısı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” dediği iddia edilen AK Partili iş adamı Ethem Sancak'ın kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti. Ahmet Hakan, "Sancak, bunu çoktan hak etmişti" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Daha önce Moskova’da yaptığı tuhaf açıklamalar nedeniyle eleştirdiğim Ethem Sancak, en son bir toplantıda yaptığı konuşmada şöyle demiş:

*

“Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik.”

*

Ethem Sancak’ın bu zapt edilmezliği, sonunda AK Parti’nin de canına tak etmiş olacak ki...
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu, Ethem Sancak’ı kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.

*

İki şey söyleyeceğim:

*

- BİR: Ethem Sancak, bunu çoktan hak etmişti.

*

- İKİ: AK Parti, ihraç adımında geç bile kaldı."

 

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