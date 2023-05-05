Ahmet Hakan’dan bomba “Erdoğan” çıkışı! Söz konusu bile değil

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting konuşmalarında hitabet gücünü sonuna kadar kullandığını belirterek, "Muhalefet eleştirisini iki dinamik üzerinden kuruyor: BİR: HDP ile işbirliği, Kandil’den gelen destek mesajları. İKİ: Yapamazlar, beceremezler söylemi" dedi.

Erdoğan'ın miting yaptığı şehre özel bir yer ayırdığını kaydeden Hakan, "Meydanlarda Erdoğan’a özgü o meşhur propaganda makinesi tıkır tıkır çalışıyor. Bir gerileme, bir tıkanma, bir enerji düşüklüğü söz konusu değil yani" ifadelerini kullandı.



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