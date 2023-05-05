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Medya Ahmet Hakan'dan bomba çıkış! Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa bunu yapacağım
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba çıkış! Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa bunu yapacağım

Yeniakit Publisher
2023-05-05 14:43:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba çıkış! Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa bunu yapacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın net bir galibiyet elde edeceğini açıklayan Hakan Bayrakçı için olay ifadeler kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın net bir galibiyet elde edeceğini açıklayan Hakan Bayrakçı için olay ifadeler kullandı.   

"Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkarsa... Hakan Bayrakçı’yı hararetle tebrik edeceğim. Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa... Hakan Bayrakçı’ya çok fena laflar hazırladım" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"Şirketinin adının arkasına saklanmadı. Kendi adını ortaya koydu. “14 Mayıs akşamı benden hesap sorun” dedi. Süper meydan okudu.

Ve yaptığı son anketin sonuçlarını geçen akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de açıkladı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

BİRİNCİ TUR

ERDOĞAN: Yüzde 48.8 KILIÇDAROĞLU: Yüzde 44.1 İNCE: Yüzde 3.6 OĞAN: Yüzde 3.5

*

İKİNCİ TUR

ERDOĞAN: Yüzde 52.1 KILIÇDAROĞLU: Yüzde 47.9

*

Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkarsa... Hakan Bayrakçı’yı hararetle tebrik edeceğim.

Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa... Hakan Bayrakçı’ya çok fena laflar hazırladım.

Hadi bakalım. 14 Mayıs akşamı için benim de tek heyecanım bu."

 

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