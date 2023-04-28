Ahmet Hakan'dan Babacan ve Davutoğlu'na tavsiye
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasilere tavsiyelerde bulunurken Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’ye polemik çıkarmayı uygun gördü.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, siyasilere tavsiyelerde bulunurken Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’ye polemik çıkarmayı uygun gördü.
Hakan, İnce’nin dışında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ‘tavsiye’ verdi.
Hakan, saydığı siyasi isimlerin danışmanı olsaydı vereceği ‘tavsiye’leri şöyle sıraladı:
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"*Babacan! Sen bence çok konuşma. İttifaka zarar veriyorsun.
(...) *İnce! Düşüşe geçiyorsun, polemik çıkar.
*Davutoğlu! “Ben başbakanken” deme. Antipatik oluyorsun.
(...) *Bakan Kurum! Senin biraz fazla görünmende yarar var."