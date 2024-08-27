Ahmet Hakan'dan AK Parti'ye dikkat çeken uyarı: Kendilerini buna hazırlasınlar

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını net bir şekilde ifade etmesinin AK Parti’de nasıl yankı uyandırdığını irdelediği yazısında “AK Parti, yine başaracaksa rakip tarafın en güçlü ismiyle yarışmaya kendini hazırlamalıdır” dedi.

CHP ile ilgili kulisler bir süredir Cumhurbaşkanlığı yarışında hangi ismi çıkaracağı konusunda hareketli. İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık için ön planda olmasının yanı sıra CHP lideri Özgür Özel'in de günü geldiğinde adaylığa talip olup olmayacağı sorusu gündemdeydi. CHP lideri, kendisiyle ilgili tartışmalara, katıldığı bir televizyon programında son noktayı koydu. Özel, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna “Aday değilim, bu çok net” diye cevap verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise köşesinde Özel'in açıklamlarını hatırlatarak AK Parti'ye bazı uyarılarda bulundu. Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Özgür Özel aday değil diye üzülen ak partili var mı? Eğer varsa onun çok yanlış yolda olduğunu söyleyebilirim. AK Parti, yine başaracaksa... Rakip tarafın en güçlü ismiyle yarışmaya kendini hazırlamalıdır. Böylesi hem daha akılcı olur hem de daha ahlaklı. Karşı tarafın zaaflarına bel bağlayan bir kazanma arzusu, akılcı da değildir ahlaki de değildir.”

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