Ahmet Hakan’dan AK Parti’ye dikkat çeken uyarı! Bunlara neşter atılması şart

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Büyük kentlerde AK Parti açısından sorun var. Gücünü kaybetmiş değil ama geriliyor. Gerilemeyi durdurması şart. Bunun yolu da ekonomiden geçiyor. Pahalılık sorunu, kira sorunu... Bu sorunlara esaslı bir neşter atılması şart" yorumunu yaptı.

Hakan, yazısının "AK Parti'nin büyük kentlerdeki sınavı" başlıklı bölümünde, "Bu arada kentli seçmenin kaygılarını, endişelerini giderecek bir dilin geliştirilmesi de gerekiyor. 'Kaygılanacak ne var, kardeşim?' diye kaygının haklılığını sorgulamak çözüm değil" dedi.

Hakan, yerel seçimlere dair de muhalefet konusunda şu yorumda bulundu:

"Tarafların ittifak oluşturmaya pek dermanı kalmamış gibi... Dermanı geçtim, arzusu da pek yok gibi. İYİ Parti, bu sefer kayıtsız şartsız bir destek içine girmeyecek gibi. Ne tür talepleri olacak, bilmiyoruz.

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HDP, her iki kentte de aday çıkarma eğilimi içinde... Sonuna kadar bu tavrını korur mu, son anda fikir değiştirir mi, bilmiyoruz.

Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açısından bu sefer işler biraz daha zorlaşmış gibi."