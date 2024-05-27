  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'dan, "ağlak" Ali Koç'a efsane gönderme! N'ooldu, rengin soldu Ali Bey?
Medya

Ahmet Hakan'dan, "ağlak" Ali Koç'a efsane gönderme! N'ooldu, rengin soldu Ali Bey?

Yeniakit Publisher
2024-05-27 14:00:00 -
Ahmet Hakan'dan, "ağlak" Ali Koç'a efsane gönderme! N'ooldu, rengin soldu Ali Bey?

Sportif başarısızlığını örtbas etmek için sürekli "ağlayan" Ali Koç'un “Gelecek sezon öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak” açıklamasına Ahmet Hakan'dan efsane bir kapak geldi. Hakan, "Demek ki gelecek sezon, Ali Koç var diye Fenerbahçe’yi şampiyon yapmamaktan vazgeçecekler" ifadelerini kullanarak, çok konuşulacak bir gönderme yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

Sportif başarısızlığını örtbas etmek için sürekli "ağlayan" Ali Koç'un “Gelecek sezon öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak” açıklamasına Ahmet Hakan'dan efsane bir kapak geldi. Hakan, "Demek ki gelecek sezon, Ali Koç var diye Fenerbahçe’yi şampiyon yapmamaktan vazgeçecekler" ifadelerini kullanarak, çok konuşulacak bir gönderme yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Ali Koç şöyle demiş:

*

“Gelecek sezon öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Demek ki gelecek sezon, Ali Koç var diye Fenerbahçe’yi şampiyon yapmamaktan vazgeçecekler."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23