Ahmet Hakan'dan, "ağlak" Ali Koç'a efsane gönderme! N'ooldu, rengin soldu Ali Bey?

Sportif başarısızlığını örtbas etmek için sürekli "ağlayan" Ali Koç'un “Gelecek sezon öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak” açıklamasına Ahmet Hakan'dan efsane bir kapak geldi. Hakan, "Demek ki gelecek sezon, Ali Koç var diye Fenerbahçe’yi şampiyon yapmamaktan vazgeçecekler" ifadelerini kullanarak, çok konuşulacak bir gönderme yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümü:

"Ali Koç şöyle demiş:

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“Gelecek sezon öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak.”

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Demek ki gelecek sezon, Ali Koç var diye Fenerbahçe’yi şampiyon yapmamaktan vazgeçecekler."