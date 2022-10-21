Ahmet Hakan’dan ağızları açık bırakacak “Saadet Partisi” iddiası! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Hakan, Saadet Partisi ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşının kendisine attığı mesajı aktaran Hakan, 30 Ekim’deki büyük kongresinin ardından Saadet'in "altılı masa"dan kalkacağını ileri sürdü. Hakan, Hürriyet gazetesindeki olay yazısında şunları kaydetti:

"Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış.

Dediği şu:

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“Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.”

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Sonra gazeteleri okumaya başladım.

Sözcü’nün ardından Yeni Şafak’a baktım.

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Ersin Çelik, tam da bu konuyu enine boyuna işleyen bir yazı yazmış.

Yazıyı baştan sona okudum.

Ersin Çelik de aynı noktaya işaret ediyor ve Saadet’in kongresinde bir değişim olabileceğini belirtiyordu.

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Eğer bu tahminler gerçekleşirse...

“Altılı Masa” yerine “Beşli Masa” demek durumunda kalabiliriz."