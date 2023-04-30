Ahmet Hakan'a bak sen! Hayırlı işler, bol güneşler
Seçimler yaklaşırken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da "denge politikası"na hız verdi.
Seçimler yaklaşırken, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da "denge politikası"na hız verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na ve seçim kampanyasına övgüler düzen Hakan, muhalefete göz kırptığı Hürriyet gazetesindeki yazısında, özetle şunları kaydetti:
"- “Sana Söz” sloganı, son derece başarılı. Sloganla bağlantılı şarkı da güzel. Akılda kalıcı ve tekrar ettirici.
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ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarla mesaj verme çabası, gayet iyi. Fakat bu videoların, sadece kendi yankı odasına hapsolmak gibi bir kaderi olabilir. İşin bu kısmını aşacak çareler bulmalılar.
(...)
- Kılıçdaroğlu’nun performansı, beklenenden daha iyi. Çok hata yapmıyor. Fazlasıyla etkin. “Anında müdahale” yöntemini iyi kullanıyor. (...)"
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