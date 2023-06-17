Ahmet Hakan, "Yazık" diyerek duyurdu! Ağzımız bir karış açık şekilde izledik! Bu bir itibar harakirisidir
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti’den 16 yıl önce kopan, daha sonra CHP’ye katılan Abdüllatif Şener’in, geçen akşam çıktığı Halk TV’deki sözlerini köşesine taşıdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti’den 16 yıl önce kopan, daha sonra CHP’ye katılan Abdüllatif Şener’in, geçen akşam çıktığı Halk TV’deki sözlerini köşesine taşıdı. Şener’in sözleri için “Bu bir itibar harakirisidir. Canlı yayında kişisel itibar bombasının pimini çekerek patlattı Şener” ifadelerini kullanan Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:
“AK Parti’den 16 yıl önce kopan, daha sonra CHP’ye katılan Abdüllatif Şener, geçen akşam Halk TV’ye çıktı.
Söylediklerini hepimiz şaşkınlıktan ağzımız bir karış açık şekilde izledik.
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Söz vermişler, aday yapmamışlar, rencide olmuş, oyunu birinci turda Sinan Oğan’a vermiş, ikinci turda “geçersiz oy” kullanmış falan. (Gerçi ikinci turda oy kullandığı sandıkta bir tane bile “geçersiz oy” çıkmadığına dair söylentiler var ama neyse...)
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Bu bir itibar harakirisidir.
Canlı yayında kişisel itibar bombasının pimini çekerek patlattı Şener.
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Yıllardır ilmek ilmek işleyerek muhalif kesimde topladığı itibarı, bir televizyon programında 15 dakikada paramparça etti.
Yazık. Yazık. Yazık. (…)”