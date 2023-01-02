Ahmet Hakan yazdı: Bu konuşmayı herkesin bilmesi lazım

Bu günkü köşesinde bir yazı kaleme alan gazeteci Ahmet Hakan teröristbaşı Duran Kalkan’ın 6’lı masaya hitaben yaptığı konuşmayı yazdı. Ahmet Hakan’ın o yazısı şöyle.

DURAN KALKAN NE İSTİYORSA TERSİ OLUR

TERÖR örgütü PKK’nın elebaşı Duran Kalkan’ın bir nutkunu dinledim.

Şöyle diyordu:

“Çok kritik bir dönemdeyiz. Tayyip Erdoğan da hep söylüyor ya, ‘Bunlar daha iyi günleriniz’ diye. Gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir. Seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi, bu ayrılıklar, parçalanmışlıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu (Erdoğan’ı kastediyor). Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım.”

Canı yanmış Duran Kalkan’ın.

Değişim ve birlik istiyor.

Çağrı yapıyor herkese. Birleşin, diyor. Değiştirin, diyor.

Canı yandığı için de ciğerden konuşuyor.

Ben olsam AK Parti’nin yerinde...

Duran Kalkan’ın bu konuşmasının herkes tarafından bilinmesini sağlarım.

Çünkü Duran Kalkan’ın bu isteklerinin herkes tarafından bilinmesi, Duran Kalkan’ın bu isteklerinin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engeldir.