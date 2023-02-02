Ahmet Hakan vurdu gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Kılıçdaroğlu apışıp kalacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki atışmaları ve liderler tarafından kullanılan ifadeleri değerlendirdi.

Hakan, yazısının "Seçime doğru diziler, filmler şakalar filan" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"“Ben Kemal, geliyorum” çok iyiydi. Fakat bu slogandan sonra Kemal Bey gelemezse çok fena olur.

“Bay Kemal” sloganından “Bay bay Kemal” sloganı, kabul edelim komik.

“Bay bay Kemal”e karşı “Bye bye happiness” de güzel ama ilk buluşu anımsatması açısından sorunlu.

Vizontele’de başka malzemeler de var. Bir de Çiçek Abbas’a el atabilir liderlerimiz, o da boş değil.

İngiliz dizisinden alınma “Sayın Bakanım” dizisi kullanıldı Erdoğan tarafından. Kemal Sunal’a da bakılsa iyi olur.

Bir ara Şener Şen’in ağalık rolleri çok kullanılıyordu. Yeni sürümlerine şiddetle ihtiyaç var gibi."