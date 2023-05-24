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Medya Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Hadi, buna da cevap verin bakalım
Medya

Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Hadi, buna da cevap verin bakalım

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:07:00 -
Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı! Hadi, buna da cevap verin bakalım

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde gösterdiği, CHP'nin Kandil’den aldığı desteği gözler önüne seren video hakkında, "Kandil’den video üstüne video gelirken siz ne yaptınız?" diye sordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde gösterdiği, CHP'nin Kandil’den aldığı desteği gözler önüne seren video hakkında, "Kandil’den video üstüne video gelirken siz ne yaptınız?" diye sordu. 

Hakan, "Tamam, 'Haydi haydi' diye tempo tutmadılar ama resmen seçim konuşmaları yaptılar. Altılı Masa için 'umut' dediler, var güçleriyle propaganda yaptılar. Erdoğan’ın karşısındaki adaya oy verilmesini istediler. Yalan mı kardeşim?" dedi. 

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu videoların etkisini kırmak elinizdeydi. Çıkacaktınız, aslanlar gibi... 'Ey Kandil! Sen ne karışıyorsun bizim seçimimize? Sizler teröristsiniz. Biz iktidara geldiğimizde sizinle mücadele edeceğiz. Nokta' diyecektiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Demediniz. Kılınızı kıpırdatmadınız. HDP’den gelecek oyları düşündünüz. Sustunuz. Gık demediniz.

İşin en enteresan tarafı şu: Kandil’den ikinci tur için propaganda videoları geliyor ve sizden hâlâ esaslı bir itiraz yok. Ne bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Harekete geçmeniz için ille de Ümit Özdağ’ın 'Kandil’e bir şey demezseniz sizi desteklemem' şartı mı koşması gerekiyor?"

 

 

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