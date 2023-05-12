Ahmet Hakan vurdu, gol oldu! CHP'li sanatçılar yerlerinden hoplayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği mitingi, Millet İttifakı'nın Maltepe'deki mitinginden zannederek paylaşan Mustafa Sandal'ı yerin dibine soktu.

Hakan, "Her sanatçı, tarafını açıklar. Ama sanatçının CHP’den yana tavır alma zorunluluğu yok. Muazzez Ersoy tarafını açıklayınca auvv... Şahan Gökbakar CHP’li milletvekili gibi haftalardır yalın kılıç mücadele verince alkış" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"- Sanatçı da seçmendir, vatandaştır. Tabii ki tutumunu açıklar. Tabii ki kimi destekliyorsa söyler. Hatta desteklediği taraf için militan gibi de davranabilir. Aktivizm yapar. Yeter ki Mustafa Sandal gibi başka partinin miting fotoğrafını, kendi partisinin miting fotoğrafı gibi yaymasın. Yanlışlıkla yaydığında da çıkıp bir özür dilemesini bilsin.

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- Her sanatçı, tarafını açıklar. Ama sanatçının CHP’den yana tavır alma zorunluluğu yok. Muazzez Ersoy tarafını açıklayınca auvv... Şahan Gökbakar CHP’li milletvekili gibi haftalardır yalın kılıç mücadele verince alkış... İşte bu olmaz. Sanatçı, CHP’den yana tavır alınca makbul sanatçı olacak, AK Parti’den yana tavır alınca her türlü sövgüye layık sanatçı olacak. Bu kabul edilemez.

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- Konuyu, “İktidarı desteklemekle muhalefeti desteklemek aynı şey değil” cümlesiyle açıklamak da artık pek mümkün değil. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları, sekiz bakanlığın imkânlarına bedel. Orası da önemli bir iktidar odağı. Yani iktidara verilen desteğin getirisi olduğu kadar, İmamoğlu’na verilen desteğin de getirisi olabilir. Bu nedenle, “Yalakalık sadece iktidara yapılır, muhalefete değil” görüşünün de çok bir anlamı kalmadı.

(…)

- Cem Yılmaz’a tarafını açıklamak mubah da Alişan’a niye mubah değil? Sinan Akçıl eliyle kalp işareti yapmadı diye, niye kınanmayı hak etsin? Manga’nın solisti Togg’un direksiyonunda poz verince neden taşlansın? Ayıp değil mi?

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- Peki ya sanatçıların üzerine “Hadi konuş, niye susuyorsun?” diye gidenlere ne demeli? Söyletme mecburiyeti timleri harekete geçmişler. “Şener Şen niye susuyor, Nil Karaibrahimgil neden susuyor, Beyazıt Öztürk neden susuyor?” falan diye tepiniliyor. Şener Şen susmaktan vazgeçip “AK Parti’yi destekliyorum, gerekçelerim de şunlar” dese... Adamı doğduğuna pişman etmeyecek misin?

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- Yani buradaki asıl mesele, “susma” meselesi değil. Buradaki asıl mesele, “Konuş ama benim gibi konuş” meselesi.

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- İyi de bu tutum ile o şeker “kalp işareti” nasıl bağdaşacak? Elin kalp işareti yaparken dilin zorbalık yaparsa... Nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa? Böyle mi getirilecek özgürlük?"