Ahmet Hakan TOKİ’nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!

Devletin 2 yılda 11 ili yeniden inşa ederek depremzedeler için yaptığı 455 bin deprem konutlarına karşı muhalefetin nasıl bir tavır takınması gerektiğini yazan Ahmet Hakan, konutlar için de “Hepsi güzel. Hepsi şık. Hepsi şahane. Fakat o köy evleri var ya köy evleri... İşte onların yeri apayrı. Ah öyle evim olsa!” ifadelerini kullandı.