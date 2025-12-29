  • İSTANBUL
Ahmet Hakan TOKİ'nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!
Gündem

Ahmet Hakan TOKİ’nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahmet Hakan TOKİ’nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!

Devletin 2 yılda 11 ili yeniden inşa ederek depremzedeler için yaptığı 455 bin deprem konutlarına karşı muhalefetin nasıl bir tavır takınması gerektiğini yazan Ahmet Hakan, konutlar için de “Hepsi güzel. Hepsi şık. Hepsi şahane. Fakat o köy evleri var ya köy evleri... İşte onların yeri apayrı. Ah öyle evim olsa!” ifadelerini kullandı.

Hakan’ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Deprem bölgesinde yapılan konutların fotoğrafları geçiyor önümden.

Hepsi güzel. Hepsi şık. Hepsi şahane.

TOKİ’nin mimari tasarımlarına diyecek söz yok yani.

Fakat bölgede yapılan köy evleri var ya köy evleri...

İşte onların yeri apayrı.

Bahçe içinde zarif, şık tek katlı evler.

Görünce insan imreniyor valla.

455 BİN KONUTA KARŞI NASIL MUHALEFET YAPILIR

CHP’li Veli Ağbaba bunun bir örneğini vermişti:

Murat Kurum’a teşekkür ederek.

CHP’li Gürsel Erol bunun bir örneğini vermişti.

“Çok iyi iş çıkardınız” diyerek.

İYİ Partili Şefik Çirkin bunun bir örneğini vermişti:

“Hakkı teslim edelim, çok iyi yaptınız” diyerek.

455 bin konut karşısında muhalefet edilecekse...

İşte böyle edilir.

455 bin konutun aleyhinde yapılan muhalefet...

Sadece iktidarı güçlendirir.

