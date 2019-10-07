Ahmet Hakan: Tayyip Erdoğan nefretini yenmenin yolu bulunmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ABD Büyükelçiliği'nin Ergun Babahan'ın Twitter paylaşımını beğenmesi üzerine yaşanan krize değindi. Büyükelçilik hesabından yapılan açıklamayı hatırlatan Hakan, "Aha! Koskoca Amerika 'Ben yapmadım, kuzenim yapmış' ayağına yattı" ifadelerini kullandı.

Hakan ayrıca şunları söyledi:

"Bir FETÖ firarisi, Twitter’da...

'Türkiye halkları, Bahçeli’siz siyaset dönemine hazır olmalı' diye bir paylaşım yaptı.

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabı, işte bu paylaşıma 'like' verdi. Beğendi yani!

Doğal olarak kıyamet kopunca da...

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği hesabından...

'Vallahi billahi yanlışlıkla oldu... Elimiz kaydı... Pardon yani...' anlamına gelecek bir açıklama geldi.

Şu işe bakın hele!

Koskoca Amerika Birleşik Devletleri...

Sosyal medyada sonradan pişman olacakları bir paylaşım yaptıklarında 'Ben yazmadım, kuzenim yazmış' diye yırtma girişiminde bulunan çapsızlara döndü."

Hakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde açılan kütüphane üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilmesine de tepki gösterdi.

"Tayyip Erdoğan nefretini yenmenin yolu bulunmalı" diyen Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir kütüphane açılmış.

Fotoğraflarına, videolarına baktım:

Gerçekten muazzam, gerçekten görkemli görünüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kütüphanede inceleme yapıp fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca...

Tayyip Erdoğan nefretiyle kendilerini yiyip bitiren tipler başladılar nefretlerini ortaya koymaya:

Kitap eline hiç yakışmıyor.

Acaba hiç kitap okumuş mu?

Arka kapakta yazılanlara bile bakmıyor.

Kitap üzerinden bile, kütüphane üzerinden bile Erdoğan’a muhalefet etmek...

Erdoğan muhalifliğinin değil, Erdoğan nefretinin apaçık bir göstergesidir.

Türkiye’de siyasetin normalleşmesi, biraz da bu nefretin yenilmesine bağlı..."