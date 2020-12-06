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Gündem Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’
Gündem

Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce Alman aşısı vurdurmak istediğini ancak fikrinin değiştiğini belirterek, bugünkü köşe yazısında "Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:50:00 -
Ahmet Hakan tartışmalara girdi! ‘Sıranın bana gelmesini bekliyorum’

'Alman aşısı mı, Çin aşısı mı' tartışmasına Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da dahil oldu.

Hakan, "Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş..." diyerek, Çin aşısı için sıraya girdiğini söyledi.

''Kolumu sıyırmış bekliyorum''

Bu tartışmalara değinen Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, "Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim" ifadelerini kullandı.

Hakan yazısında, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuşmadan önce gönlüm Alman aşısından yanaydı. Çünkü rahmetli babam, 'Alman arabasından şaşmayacaksın. Alman yaparsa sağlam yapar' ekolündendi. Onun tavsiyesini göz önünde bulunduruyordum. Üstelik Alman aşısında Uğur ve Özlem hocalar gibi yerli ve milli unsurlar da başat rol oynuyor ki bu da bir artı puandı. Ama Fahrettin Koca ile konuşunca bu yaklaşımım acayip sarsıldı." değerlendirmesini yaptı.

Hakan, "Çin aşısının üretimi daha pahalıymış... Üstelik daha zahmetliymiş... Üstelik daha çok insan üzerinde denenmiş... Üstelik geleneksel yöntemle üretiliyormuş... Üstelik uzun vadeli olumsuz bir etkisi olmayacağı biliniyormuş... Son durumum şudur: Kolumu sıyırmış Çin aşısı için sıranın bana gelmesini beklemekteyim." dedi.

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Yorumlar

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Birileri her sene bir virüs atsın milletin içine, sonrada aşısını satsın. Ne güzel.
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