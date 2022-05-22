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Medya Ahmet Hakan, şov yapan Selçuk Tepeli'yi bombaladı: Müsamere çocuğu musun sen?
Medya

Ahmet Hakan, şov yapan Selçuk Tepeli'yi bombaladı: Müsamere çocuğu musun sen?

FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin kameraya bardak fırlatmasını yorumlayan Ahmet Hakan, Tepeli'nin rol yaptığını söyleyerek, "Müsamere çocuğu musun sen?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 20:05:00 - 2022-05-22 20:06:30

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli, geçtiğimiz günlerde çiftçilerle ilgili bir haberin ardından şaşkına çeviren bir harekete imza attı.

Haberin ardından konuşan Tepeli, “Efendim şimdi bu ülkenin çiftçilik yapan insanlarının yarısı işi bıraktı. Geç abi, öbür habere geç gözünü seveyim ya” dedi.

Önce elindeki kağıdı fırlattı, sonra bardağa vurdu

Tepeli, elindeki kağıdı fırlattı ve daha sonra önündeki bardağa vurdu.

Yaşananları Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, "Kameraya bardak fırlatma vakası" başlıklı yazısında köşesinde yorumladı.

"Rol mü kesiyorsun?"

Hakan, “Niye artistlik yapıyorsun yeğenim? Orası senin tepkisel artistliklerinin sahnesi mi? Müsamere çocuğu musun sen? Haberleri daha önceden bildiğine göre bu tepkin anlık olamaz. Yoksa rol mü kesiyorsun? Buna hazırlandın mı yeğenim?" şeklinde ifadelerle yüklendiği Tepeli'nin rol yaptığını söyledi.

"Spikerler ekrana çıkmadan önce sunacakları haberleri bilir"

Spikerlerin ekrana çıkmadan önce sunacakları haberleri bildiğini de belirten Hakan, Tepeli'nin yaptığı role hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

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Yorumlar

Metin

Ahmet Hakan kim ya Selçuk tepeli nin tırnağı olamaz
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