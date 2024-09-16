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Medya Ahmet Hakan, solak yazar Zülfü Livaneli’yi resmen rezil kepaze etti! Ha bu da sana kapak olsun
Medya

Ahmet Hakan, solak yazar Zülfü Livaneli’yi resmen rezil kepaze etti! Ha bu da sana kapak olsun

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:20:00 - 2024-09-16 11:24:06
Ahmet Hakan, solak yazar Zülfü Livaneli’yi resmen rezil kepaze etti! Ha bu da sana kapak olsun

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta hakkında kayıp ilanı verilen ve arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili “Narin Norveç’te doğsa güzel bir hayatı olabilirdi” diyen solak yazar Zülfü Livaneli’ye tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta hakkında kayıp ilanı verilen ve arama çalışmalarının 19. gününde Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili “Narin Norveç’te doğsa güzel bir hayatı olabilirdi” diyen solak yazar Zülfü Livaneli’ye tepki gösterdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

“Vahşetin, acımasızlığın, cinayetin coğrafyası yoktur Zülfü Livaneli. Norveç meleksi insanların, Türkiye şeytani insanların yaşadığı yer değildir. Meleksilik ya da şeytanilik insana özgüdür, coğrafyalara ya da milletlere özgü değildir. (...) Senin gibi insanı anlatma iddiasındaki bir roman yazarına hiç yakışıyor mu şabloncu yaklaşım? Bırak artık şu şablonculuğu Zülfü Livaneli.”

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Yorumlar

Gurbet

Norveç te hersey günlük güneşlik sanki. Bir futbol hakemin 300 erkek cocuguna tecavüzünü okumamis olsa gerek livaneli

Sahi

Ahmet Hakan rezil ettide ne oldu.biz ahmedi tanırız.bukelamun gibi.livaneli tasvip etmesekte davasının adamı.
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