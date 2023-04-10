Ahmet Hakan, seçimlerin en şanslı ismini açıkladı! "Bence..." deyip duyurdu

Siyasi partiler aday listelerini YSK'ya dün teslim etti. Yerlerini beğenmeyenler isyan bayrağı açtı. Diğer partilere ayrılan kontenjanlar ise özellikle CHP teşkilatlarında huzursuzluğa sebep oldu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da milletvekili aday listelerini değerlendirdi.

Anket sonuçlarında yüzde 0.5 ortalamasında görünen Demokrat Parti'nin TBMM'ye CHP listelerinden vekil sokmasının yanı sıra genel başkanı Gültekin Uysal'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesini değerlendiren Hakan, "seçimlerin en kârlı ismi" Uysal için şu ifadeleri kullandı:

"Düşünsenize: Esaslı bir oyun yok, yaslandığın esaslı bir taban yok, maraza çıkaracak teşkilatın yok. Sıfır kargaşa. Etrafında toplanmış birkaç arkadaşını CHP’den aday gösteriyorsun, kendin de cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksın. Ağrısız sızısız. Dertsiz tasasız. Oh mis. Burcu nedir acaba Gültekin Uysal’ın? Bu şans nereden kaynaklanmaktadır?"

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