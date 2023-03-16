Ahmet Hakan seçimlerde oy vereceği ismi açık etti!
Gazeteci Ahmet Hakan, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hangi aday, kedi ve köpek mamasında KDV oranını düşürürse… Kedim Sekter, oyunu ona verecek" dedi.
Gazeteci yazar Ahmet Hakan bugünkü yazısının bir bölümünde, önümüzdeki seçimlerde kedisi üzerinden kime oy vereceğine dair imada bulundu.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “HANGİ aday, kedi ve köpek mamasında KDV oranını düşürürse… Kedim Sekter, oyunu ona verecek. Kedi köpek lobisi, bu ülkenin en büyük lobilerindendir. Bu lobi, seçimi kaybettirir de kazandırır da... Ona göre.” dedi.