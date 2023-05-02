Ahmet Hakan, seçim tahminini böyle duyurdu! Tayyip Erdoğan...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'nin kilitlendiği seçimlere sayılı günler kala tahminlerini duyurdu.

Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu belirten Hakan, "Meclis çoğunluğunu yakalama açısından Cumhur İttifakı daha avantajlı gibi" ifadelerini de kullandı.

Hakan, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

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"Seçimin birinci turda bitme ihtimali, yüzde 50’nin altında.

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- Erdoğan / Kılıçdaroğlu oy durumu: Erdoğan biraz daha önde gibi.

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- Oy oranları o kadar birbirine yakın ki... Temkinli olmakta yarar var.

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-Yurtdışı oylar, sanılandan çok daha fazla belirleyici olacak.

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- Muharrem İnce’nin oylarında belirli bir düşüş var.

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- Sinan Oğan’ın oylarında az da olsa yükseliş var.

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- Seçime üç gün kala İnce ve Oğan’ın oy oranları düşebilir. Malum konsolidasyon diye bir şey var.

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- Meclis çoğunluğunu yakalama açısından Cumhur İttifakı daha avantajlı gibi.

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- MHP, sanıldığından daha fazla oy alabilir.

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- İYİ Parti’nin oy oranına gelince. O da yüzde 8 civarında gibi.

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-Yeniden Refah ile TİP benzer oy oranlarıyla çıkarsa sakın şaşırmayın.

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- En büyük hayal kırıklığı şu üç partide yaşanacak: Deva, Saadet, Gelecek.

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- Bu üç partinin toplam oyu yüzde 1’in bile altında kalabilir.

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- HDP, yani Yeşil Sol Parti’nin oy oranı: Yüzde 11 / yüzde 12.

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- Seçime iki hafta kaldı. Bu iki haftalık süreçte yaşanacakları da beklemek lazım."