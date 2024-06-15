Ahmet Hakan, sapla samanı karıştırdı! Güya 28 Şubat kafasını hortlatmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kocaeli'nde bir lisede, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı bir şekilde dekolte elbise giyen kız öğrencilerin "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamasının, MGK’da alınan 28 Şubat kararlarıyla yaşanan dönemi hatırlattığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Hakan, 28 Şubat dönemindeki kılık kıyafet yönetmeliğinin tamamen hukuksuz olduğunu, sadece başörtüsü düşmanlığından kaynaklandığını gözardı edip sapla samanı karıştırdı. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu arada önüne gelene “FETÖ’cü” damgası vurmaktan hiç hazzetmeyen biri olarak çocukları sırf kılık kıyafetleri yüzünden okula almayan okul müdürü hakkında bir tahkikat yapılmasında fayda görüyorum. Çünkü bu denli esaslı bir kışkırtmayı, ancak FETÖ zihniyetinin yapabileceğini düşünüyorum. İnsanın aklına doğrudan 28 Şubat sürecini getiren; 'Bunlar da 28 Şubatçılar gibi zulmediyor' dedirten; 28 Şubat zulümlerini bir anlamda temize çeken böyle bir girişim, ancak FETÖ’vari bir kışkırtma olabilir."



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