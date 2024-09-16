Ahmet Hakan resmen çileden çıktı! Bu iğrenç, alçakça, mide bulandırıcı

Ahmet Hakan, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki toplumsal suçların benzer iğrençlikler taşıdığını yazdı. Hakan, Diyarbakır'daki Narin cinayeti ile Trakya'daki Sıla bebeğin trajik kaderlerinin, kötülüğün coğrafya tanımadığını gösterdiğini belirtti. Suçun, kültür ve bölge fark etmeksizin her yerde aynı olduğunu ifade eden Hürriyet gazetesi yazarı Hakan, toplumsal değerlerin önemine vurgu yaptı. Ahmet Hakan, iğrençliğin, alçaklığın, mide bulandırıcılığın sınır tanımadığını kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"Tavşantepe: Diyarbakır’ın bir mezrası.

Kapalı, tutucu, suskun bir yer.

Malkara: Trakya’nın bir kasabası.

Neşeli, liberal, dışa açık bir yer.

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Birinde Narin aile içinde öldürüldü, öbüründe Sıla bebek beraber yaşayan bir çift çevresinde tecavüze uğradı.

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İki suç arasında hiyerarşi kurmaya gerek yok:

İkisi de iğrenç, ikisi de alçakça, ikisi de mide bulandırıcı.

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Demek ki neymiş?

İğrençliğin, alçaklığın, mide bulandırıcılığın bölgesi, hayat tarzı, kültürü, geleneği, aşireti falan yokmuş."