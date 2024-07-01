Ahmet Hakan, patronunu konuşturdu! O sözleri resmen olay oldu

Bir dönem, Demirören Holding’in, Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan kullandığı 800 milyon dolarlık kredinin 14 yıl vadelendirilmesine karşın kredi ödeme planlarına uygun hareket etmediği ve yapması gereken ödemeleri yapmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, “Başarılı işler yaptığınızda böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Meyve veren ağaç taşlanır” dedi. “Ticaret hayatında borç olur” diyen Demirören, “Rahmetli babamdan gördüğümüz ticari ahlakımızın en başında borçlarımızı zamanında ödemek gelir. Her iş insanının görevidir bu. Biz de o görevlerimizi yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuştu. Demirören, “bir süredir sadece Türkiye’de değil, başta Azerbaycan olmak üzere yurt dışında da yatırım yaptıklarını” anlattı. “Karabağ zaferinden sonra o bölgenin kalkınması ve yeniden ayağa kaldırılması için yatırım kararı alan ve yeni projeler için kolları sıvayan Türkiye’deki ilk kuruluşlardan biriyiz” diyen Demirören, bunları, “Kritik ve stratejik sektörlerde uluslararası alanlarda önemli iş birliklerimiz var. Enerji, lojistik ve tabii ki medya” diye özetledi.

Demirören, sosyal yaşantısıyla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Pandemi öncesi ailecek çok sosyaldik. Pandemiden sonra biraz durduk. Ondan sonra da çektim kendimi sosyal hayattan. Düğünler, önemli davetler dışında pek çıkmıyorum. En büyük keyfim torunlarım. Günün bütün yorgunluğunu alıyorlar. Torun sevgisinin farklı olduğunu anladım yani.”

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