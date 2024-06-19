Ahmet Hakan, o rezalete çok sert çıktı: Böyle ateistlik olmaz arkadaş

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği "Şeriat tartışmaları" konseptli videodaki açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama” nedeni ile hakkında soruşturma açıldığını duyurduğu YouTuber Diamond Tema’ya tepki gösterdi.

“Adam ateist. Tanrıtanımaz. İnanmıyor. İnanmamayı tercih etmiş. Tamam, işte böyle yoluna devam et arkadaş. Ama hayır. Bir türlü huzur bulamıyor. Bir türlü ‘Bana ne başkalarının neye inandığından’ diyemiyor. Bir türlü kendi yoluna bakamıyor” diyen Hakan, “Böyle ateistlik olmaz arkadaş. Ya da şöyle söyleyeyim: Gerçek ateistlik bu değildir” ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO