  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan, o rezalete çok sert çıktı: Böyle ateistlik olmaz arkadaş
Medya

Ahmet Hakan, o rezalete çok sert çıktı: Böyle ateistlik olmaz arkadaş

Yeniakit Publisher
2024-06-19 10:40:00 -
Ahmet Hakan, o rezalete çok sert çıktı: Böyle ateistlik olmaz arkadaş

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği "Şeriat tartışmaları" konseptli videodaki açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama” nedeni ile hakkında soruşturma açıldığını duyurduğu YouTuber Diamond Tema’ya tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyal medya fenomeni Asrın Tok ile çektiği "Şeriat tartışmaları" konseptli videodaki açıklamaları sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın “halkın bir kesimini ve dini değerleri aşağılama” nedeni ile hakkında soruşturma açıldığını duyurduğu YouTuber Diamond Tema’ya tepki gösterdi.

“Adam ateist. Tanrıtanımaz. İnanmıyor. İnanmamayı tercih etmiş. Tamam, işte böyle yoluna devam et arkadaş. Ama hayır. Bir türlü huzur bulamıyor. Bir türlü ‘Bana ne başkalarının neye inandığından’ diyemiyor. Bir türlü kendi yoluna bakamıyor” diyen Hakan, “Böyle ateistlik olmaz arkadaş. Ya da şöyle söyleyeyim: Gerçek ateistlik bu değildir” ifadelerini kullandı.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Adam sahih hadislerle islamı açıklıyor, bunun nesi suç? Gerçek islamı artık saklayamazsınız, adamı hapse de atsanız insanlar gerçek islamı artık öğreniyor, anlatılandan farklı olduğunu gördü gençler, kandırma dönemleriniz bitti.

Dava

Dönek Ahmet, Bu genç ne demiş. Dediği şu, Buhârî nin sahih hadisinin birini kitabından okumuş. Vay efendim niye okursun. Peygamberin 6 veya 9 yaşındaki çocukla evlenmesi niye sizi deli ediyor. Akla, ahlaka uymuyor değilmi. Ardından şu soru gelir, nasıl bir peygambermiş, peygamber dediğin bunu yapmaz. Bunun sorulmasını istemiyorsunuz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23