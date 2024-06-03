Ahmet Hakan, o poza isyan etti: Bu ne saçma bir şov böyle! Vazgeçin artık bundan

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, makam koltuğunda köpeğiyle verdiği tuhaf pozla dikkat çekti. Bu hareket, sosyal medyada geniş çapta eleştirilere yol açtı. Denizli'nin tavrını yersiz bulan isimlerden biri de Ahmet Hakan oldu. Denizli'nin pozunu "saçma bir şov" olarak nitelendiren Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde özetle şunları kaydetti:

"Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, köpeğini makam koltuğuna oturtup bu pozu vermiş.

Şöyle bir baktım.

Acaba bu saçmalığı hangi kontekste yaptı diye.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir şey bulamadım.

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Amacı “kıyılır mı bu güzelliklere” türü bir mesaj vermekse...

Bu tür saçma şovlarla bırakın amacına ulaşmayı, tam tersi bir etki yaratır.

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Çünkü koltuğuna oturttuğu köpek, halkın bir bölümünün şikâyet ettiği türden çeteleşmiş ve saldırganlaşmış bir sokak köpeği değil.

(...)

Yeryüzünün en sevimli yaratıklarının, bu tür sevimsiz paylaşımlarla antipatik hale getirilmesine isyan ediyorum.

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Köpekleri sevdiklerini söyleyenler, köpekleri gerçekten seviyorlarsa...

- Saçmalamaktan vazgeçmeliler.

- Meydan okumayı bırakmalılar.

- “Beni de uyutun” tarzı mübalağalardan uzak durmalılar.

- Çözümcü olmalılar.

- Köpeklerden şikâyet edenleri anlamaya çalışmalılar.

- Köpeklerin sevimliliğini gölgeleyecek şovlardan kaçınmalılar."