Ahmet Hakan, o konuda TOGG'u eleştirdi! Adam haksız da değil hani

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un Gebze Üretim Tesisleri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Ancak hemen ardından TOGG'la ilgili birçok iddia gündeme geldi. Fabrikanın içinden çekildiği iddia edilen videolar paylaşıldı ve aslında fabrikanın olmadığı, içeride inşaatın sürdüğü, üretim bantlarının kurulmadığı tezleri yayıldı. TOGG'un gösterilen modellerinin de İtalya'da üretilip Türkiye'ye getirildiğini iddia eden yayınlar bile yapıldı. Tüm burların ardından Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan TOGG yönetimine eleştiriler geldi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

Ne gerek var gizem yaratmaya

TOGG konusunda bunca spekülasyonun tek nedeni iflah olmaz kötü niyetliler mi?

Tabii ki hayır.

Fabrikayı doğru dürüst medyaya açmayanların...

Konuyla ilgili dört başı mamur bir iletişim kampanyası yürütmeyenlerin...

Akla gelebilecek her türlü soruya açıklıkla yanıt vermeyenlerin...

Ana akım medyada yer alarak kapsamlı açıklamalar yapmayanların...

Spekülasyonların büyümesindeki sorumlulukları büyük.

Gözle görse inanmayan olacak ama...

Kötü niyetliler tabii ki olacak. Siyasetten gözü dönmüşler tabii ki olacak. Yapılan açıklamalara rağmen ortalığı bulandırmaya çalışanlar tabii ki olacak. Gözüyle görse bile tatmin olmayanlar tabii ki olacak.

Ama bunların dışında kalan iyi niyetli milyonları göz önünde bulundurup...

Farkında değil misiniz!

Art niyetlilerin avuçlarını yalamalarına yol açacak akıllıca bir iletişim stratejisi izlemek bu kadar mı zor?

Ne gerek var gizem yaratmaya?

Yarattığınız gizem, kötücül yaklaşımlara alan açıyor.

Farkında değil misiniz?