Ahmet Hakan, o iğrençliğe daha fazla dayanamadı! Yerin dibine soktu soktu çıkardı

Ahmet Hakan, Twitter’dan FETÖ'cü Hakan Şükür’e yayın davetinde bulunan Youtuber Oğuzhan Uğur'u yerin dibine soktu. "Sırf yaptığı programa çıksın diye Hakan Şükür’e yanlayabilen biri, FETÖ adlı sinsi ve kalleş bir örgütü hiç anlamamıştır" diyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dijital ortamda birkaç siyasi lideri ve enteresan kişiliği konuşmacı olarak konuk ederek inceden popüler olan bir arkadaşımız, Twitter’dan Hakan Şükür’e de davette bulunmuş.

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Davette bulunurken de azıcık yanlamış Hakan Şükür’e...

“Ben sana vaktiyle kral demiştim” falan türü sözlerle.

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Sonra da “Ne yapıyorsun birader? O yanladığın adam, bir terör örgütünün üyesi” diye uyarılınca...

Hemen silmiş yazdıklarını.

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İki şey söyleyeceğim bu konuda:

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BİR: Sırf yaptığı programa çıksın diye Hakan Şükür’e yanlayabilen biri, FETÖ adlı sinsi ve kalleş bir örgütü hiç anlamamıştır. FETÖ olgusunu bile doğru dürüst anlayamayan birinin bir tür kanaat önderine dönüşmesi ise... Ülkemizdeki liyakat sorununun geldiği yeri gösterir.

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İKİ: Bizim memleket böyledir. Birazcık popüler olan biri, anında özgüven patlaması yaşar. Ben oldum artık havasına girer. Hele bir de arkasına bir destekçi kitlesi aldıysa... Bu arkadaşın Hakan Şükür’e yanlamasının psikolojik açıklaması bu olsa gerek."