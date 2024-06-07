Ahmet Hakan, o iddianın tam bir balon olduğunu açıkladı: Gelmeyin şunların bu ucuz numaralarına

Ahmet Hakan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edildiği ve Türkiye’ye getirildiği iddialarını ele aldı. Bu iddiaların siyasi ve medya çevrelerinde ciddi yankı uyandırdığını belirten Hakan, ancak bu iddiaların FETÖ'nün ucuz numaraları olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu tür söylentilerin örgütün tabanına moral vermek amacıyla ortaya atıldığına işaret eden Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" “Fetullah iade edildi, Türkiye’ye getiriliyor” falan diye bir balon uçuruldu.

Balona inanan bazı siyasiler, soru önergesi bile verdiler.

Bazı gazeteciler de bu balonun acayip gazına geldiler.

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Ben bunun ucuz bir FETÖ numarası olduğunu düşünüyorum.

Önce “İade edildi, Türkiye’ye getiriliyor” diye bir balon uçur.

Ardından balonun gerçek olmadığı ortaya çıksın.

Böylece örgütün tabanına moral propagandası yapacak malzeme üretilmiş olsun.

Gelmeyin şunların bu ucuz numaralarına."