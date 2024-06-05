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Medya Ahmet Hakan, o iddialara isyan etti: Bu tam bir palavra
Medya

Ahmet Hakan, o iddialara isyan etti: Bu tam bir palavra

Yeniakit Publisher
2024-06-05 11:48:00 -
Ahmet Hakan, o iddialara isyan etti: Bu tam bir palavra

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'ye Ruandalı mültecilerin getirildiği iddialarının palavra olduğunu belirterek, "Ne kadar mücadele edersen et... Ne kadar izan edersen et... Ne kadar açıklama yaparsan yap... Ne kadar kanıt koyarsan koy.. Palavraya inanmaya hazır bir kitle var. Palavra olduğuna ikna olsa bile inanmaya devam ediyor" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye'ye Ruandalı mültecilerin getirildiği iddialarının palavra olduğunu belirterek, "Ne kadar mücadele edersen et... Ne kadar izan edersen et... Ne kadar açıklama yaparsan yap... Ne kadar kanıt koyarsan koy.. Palavraya inanmaya hazır bir kitle var. Palavra olduğuna ikna olsa bile inanmaya devam ediyor" diye yazdı.

Türkiye ile Ruanda arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberlerin de palavra olduğunu ifade eden Hakan, "Bunun da palavra olduğunu söylemeyen kalmadı. Dezenformasyon Merkezi, bunun da doğru olmadığını ortaya koydu. Hatta CHP’li Namık Tan bile Ruanda anlaşmasının sıradan bir anlaşma olduğunu, sosyal medyada yaratılan paniğin yersiz olduğunu söyledi. Ama bunun da üstünde tepinmeye devam edenler var" dedi.

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