Ahmet Hakan o görüntüye çok sinirlendi! O "sivri akıllı" kim acaba?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çekilen videodaki “beyaz gömlek” konseptini eleştirdi.

“Ne şiş yansın ne kebap” mantığıyla hareket edip, muhalefete doğrudan yüklenmeyerek övgülerde de bulunan Hakan, videonun çok iyi bir fikir olduğunu söylemeden de geçemedi. Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Fakat bir sivri akıllı, konsept tanımı yaparken...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Üçüne de beyaz gömlek giydirelim abi. Çok iyi olur. Birlik, beraberlik mesajı vermiş oluruz. Beyaz sayfa açmış oluruz. Cem Uzan bile beyaz gömlekten bayağı prim yapmıştı, biz de prim yaparız’ demiş olmalı ki...

Güzelim iyi fikir...

İnorganik ve doğallıktan uzak bir müsamere havasına dönüşmüş.

O sivri akıl, kimin aklıdır?

Kimin olacak?

Mutlaka ‘çok bilmiş bir ajans’ın fikridir.

Siyasetçiler...

Kendilerini ajansların kuklası haline getirmezlerse... Ajansların her söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul etmezlerse... Ajanstan gelen her öneriyi, kendi doğallıklarının sınırları içine çekebilirlerse...

Samimiyet ve sahicilik açısından örselenmemiş olurlar.

‘Beyaz gömlek’ fikri ortaya atıldığında...

Üç siyasetçiden biri...

‘Bu ne ya? Müsamere kostümü mü giydiriyorsunuz bize? Bırak da organik olalım. Doğallığımıza dokunma bizim’ demiş olsaydı.

Böyle bir sonuç doğmazdı."