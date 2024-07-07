Ahmet Hakan, o gelişmenin ardından resmen çılgına döndü: Bu, utanmazca bir iki yüzlülüktür

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Merih Demiral'a verilen cezanın haksız olduğunu belirtti. Hakan, UEFA'nın Demiral'a iki maç ceza vermesinin kibirli bir adaletsizlik ve çifte standart olduğunu vurguladı. Bozkurt işaretinde ne bir aşağılama ne de nezaketsizlik olduğunu söyleyen Hakan, bu kararın arkasında Türk düşmanlığının yattığını ifade etti. Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"UEFA kurallarına göre ceza gerektiren iki durum var:

BİR: Herhangi bir grubu ya da kitleyi aşağılayıcı bir tutum almak. İKİ: Temel nezaket kurallarını ihlal etmek. Merih Demiral’in Bozkurt işareti yapmasında… Ne bir aşağılama var. Ne de nezakete aykırı bir durum var.

Buna rağmen iki maç ceza verdiler Merih Demiral’a. Aynı UEFA, tam olarak aşağılayıcı ve net biçimde nezaket kurallarına aykırı davranışlar karşısında bile böyle bir ceza vermedi.

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Bu apaçık haksızlıktır. Bu kibirli adaletsizliktir. Bu göstere göstere çifte standarttır. Bu utanmazca iki yüzlülüktür.

(...)

MESELE Bozkurt değil. Mesele Bozkurt olsaydı. Daha küçük bir ceza verip geçerlerdi.

Mesele Türk düşmanlığı."