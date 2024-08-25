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Medya Ahmet Hakan, o fotoğrafa ateş püskürdü: Resmen şuursuzluk
Medya

Ahmet Hakan, o fotoğrafa ateş püskürdü: Resmen şuursuzluk

Yeniakit Publisher
2024-08-25 10:26:00 -
Ahmet Hakan, o fotoğrafa ateş püskürdü: Resmen şuursuzluk

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın kızıyla çekilen fotoğraf karesine dair Ahmet Hakan, rahatsız edici bulduğu düşüncelerini paylaştı. Hakan, niyetlerden bağımsız olarak rahatsız edici bir yakışıksızlığın mevcut olduğunu belirtti. Fotoğrafın internet ortamında paylaşılmasının kaygı verici bir şuursuzluk olduğuna vurgu yapan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren sapkın Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra’nın kızıyla çekilen fotoğraf karesine dair Ahmet Hakan, rahatsız edici bulduğu düşüncelerini paylaştı. Hakan, niyetlerden bağımsız olarak rahatsız edici bir yakışıksızlığın mevcut olduğunu belirtti. Fotoğrafın internet ortamında paylaşılmasının kaygı verici bir şuursuzluk olduğuna vurgu yapan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Gökhan Çıra / Selin Ciğerci olayından bağımsız olarak...

Gökhan Çıra’nın minicik kızıyla çektirdiği o fotoğraf karesiyle ilgili düşüncelerim:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Korkunç ithamlarda bulunabileceğim bir fotoğraf değil ama yine de rahatsız edici.

En azından bir mahremiyet ihlali varmış gibi geldi bana. Tedirgin edici bir yakışıksızlıktan söz ediyorum.

Niyetlerden bağımsız olarak söylüyorum bunu.

Bunun internette paylaşılmasından kaynaklanan şuursuzluk ise ayrıca kaygı verici."

 

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