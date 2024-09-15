  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Film koptu' diyen İslam Memiş gram altın için uyardı! Beklemiyordum, 18 Eylül'den sonra...

Haniye’nin afişini yırtarak indiren CHP, Ayşenur’un cenazesinde!

İran o iddialara yanıt verdi! Rusya'ya balistik füze mi verildi

Sıla bebek olayında korkunç detay! 42 ısırık izi tespit edildi...

İstanbul'da zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji uyardı! 37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Narin cinayeti sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Halil Konakçı tecavüz edenlere öyle bir konuştu ki…

Kerem Aktürkoğlu Portekiz’i salladı! İlk maçında müthiş gol attı: Herkes onu konuştu…

TOGG mu Tesla mı? Yapılan fren testi sosyal medyayı ikiye böldü
Medya Ahmet Hakan, o arsızlığa isyan etti! Kafa buluyorlar resmen
Medya

Ahmet Hakan, o arsızlığa isyan etti! Kafa buluyorlar resmen

Yeniakit Publisher
2024-09-15 11:05:00 - 2024-09-15 10:54:11
Ahmet Hakan, o arsızlığa isyan etti! Kafa buluyorlar resmen

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Narin’in ailesinin açıklamasını eleştirdi. Hakan, aile tarafından yapılan açıklamaların cinayetin ciddiyetini gölgelediğini belirtti. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü üzerinden alaycı bir tavır sergilendiğini söyleyen Hakan, "katil arsızlığı" terimini kullandı. Hakan, bu tavrın toplumsal vicdana zarar verdiğini ifade etti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Narin’in ailesinin açıklamasını eleştirdi. Hakan, aile tarafından yapılan açıklamaların cinayetin ciddiyetini gölgelediğini belirtti. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü üzerinden alaycı bir tavır sergilendiğini söyleyen Hakan, "katil arsızlığı" terimini kullandı. Hakan, bu tavrın toplumsal vicdana zarar verdiğini ifade etti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Narin’in ailesi şöyle bir açıklama yapmış:

“Koca ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız.”

Dalga geçiyor adamlar resmen. Sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi üzerinden kafa buluyorlar. “Bir takım dış güçler” falan diyerek alay ediyorlar.

*

Katil arsızlığı diye bir şey gerçekten var galiba."

Emekli istihbarat albaydan flaş çağrı! "Benden söylemesi..." diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti
Emekli istihbarat albaydan flaş çağrı! "Benden söylemesi..." diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti

Medya

Emekli istihbarat albaydan flaş çağrı! "Benden söylemesi..." diyerek tüm dikkatleri üzerine çekti


Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor
Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor

Medya

Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor


Sefalet tayfası harekete geçti! Siyasi rantçılar, yeni oyunlar peşinde
Sefalet tayfası harekete geçti! Siyasi rantçılar, yeni oyunlar peşinde

Medya

Sefalet tayfası harekete geçti! Siyasi rantçılar, yeni oyunlar peşinde


PKK ve Türk ırkçıları Narin'in ölümünü nasıl kullanıyor? Resmen şok olacaksınız
PKK ve Türk ırkçıları Narin'in ölümünü nasıl kullanıyor? Resmen şok olacaksınız

Medya

PKK ve Türk ırkçıları Narin'in ölümünü nasıl kullanıyor? Resmen şok olacaksınız


Narin cinayeti ile ilgili dikkat çeken detay! O isim, "Ne yazık ki..." diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti
Narin cinayeti ile ilgili dikkat çeken detay! O isim, "Ne yazık ki..." diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti

Medya

Narin cinayeti ile ilgili dikkat çeken detay! O isim, "Ne yazık ki..." diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti


Narin’in ölümü, devasa bir kamusal pornografiye dönüştü! Bu toplumu artık olsa olsa "hasta" diye nitelendirebiliriz
Narin’in ölümü, devasa bir kamusal pornografiye dönüştü! Bu toplumu artık olsa olsa “hasta” diye nitelendirebiliriz

Medya

Narin’in ölümü, devasa bir kamusal pornografiye dönüştü! Bu toplumu artık olsa olsa “hasta” diye nitelendirebiliriz


Tanzimat’tan bu yana toplumsal çöküş nereye gidiyor? Rahim Er, "Daha geç kalınırsa enkaz kaldırılamaz" diye uyardı
Tanzimat’tan bu yana toplumsal çöküş nereye gidiyor? Rahim Er, "Daha geç kalınırsa enkaz kaldırılamaz" diye uyardı

Medya

Tanzimat’tan bu yana toplumsal çöküş nereye gidiyor? Rahim Er, "Daha geç kalınırsa enkaz kaldırılamaz" diye uyardı


{relation id:1885614 slug:'sefalet-tayfasi-harekete-gecti-siyasi-rantcilar-yeni-oyunlar-pesinde'}
{relation id:1885624 slug:'tanzimattan-bu-yana-toplumsal-cokus-nereye-gidiyor-rahim-er-daha-gec-kalinirsa-enkaz-kaldirilamaz-diye-uyardi'}
{relation id:1885610 slug:'yeni-safak-yazari-isyan-etti-islami-ilkeler-teker-teker-ayaklar-altina-aliniyor-cocuk-cinayetleri-kadin-cinayetleri-nafaka-cinayetleri-aldi-basini-gidiyor'}

 

 

 

 

 
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim
Gündem

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan Anayasa'nın 4. maddesi açıklaması: Ahmağa anlatır gibi söyledim

Anayasa'nın 4. maddesi hakkında yaptığı açıklamalarla büyük ses getiren HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, eleştirilere ilişkin olarak, "Ahmağa anl..
Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı
Sosyal Medya

Millete böyle ihanet görülmedi! Bodrum Belediye başkanı susuzluk çeken halkı hiçe sayıp Bülent Ersoy için sokakları yıkadı

Bodrum’da su kıtlığı nedeniyle halk mücadele ederken, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin Bülent Ersoy’a olan hayranlığı tartışmala..
Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler
Gündem

Namaz kılıyor diye… Tesettüre giren Kurtlar Vadisi oyuncusuna skandal sözler

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır'ı oynayan Fatma Büşra Ayaydın, önce namaza başladı ardından tesettüre girdi. Oyunculuğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23