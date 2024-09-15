Ahmet Hakan, o arsızlığa isyan etti! Kafa buluyorlar resmen

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Narin’in ailesinin açıklamasını eleştirdi. Hakan, aile tarafından yapılan açıklamaların cinayetin ciddiyetini gölgelediğini belirtti. 8 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü üzerinden alaycı bir tavır sergilendiğini söyleyen Hakan, "katil arsızlığı" terimini kullandı. Hakan, bu tavrın toplumsal vicdana zarar verdiğini ifade etti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Narin’in ailesi şöyle bir açıklama yapmış:

“Koca ailenin karalanmasını bir takım dış güçler ve onların yerli uzantılarına bağlamaktayız.”

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Dalga geçiyor adamlar resmen. Sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi üzerinden kafa buluyorlar. “Bir takım dış güçler” falan diyerek alay ediyorlar.

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Katil arsızlığı diye bir şey gerçekten var galiba."

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