Ahmet Hakan, niçin önüne gelene bin tekme atacak duruma geldi! O pervasızlık karşısında şaşkına dönmüş

Ahmet Hakan, Polatların hapishane sonrası tutumlarına karşı ulusal bir tepki oluştuğunu belirtti. Hakan, toplumun şımarıklık ve pervasızlık karşısında şaşkına döndüğünü ifade etti. Hakan, milli birlik ve beraberliğin bu denli güçlü bir şekilde pekişmediğini vurguladı. Polatların tutumunun toplumda mide bulantısına sebep olduğunu ekleyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Polatların hapishane sonrası şımarıklığı karşısında...

- Hepimiz hırslandık.

- Milletçe asabımız bozuldu.

- Ulusal iğrenme içine girdik.

- Midelerimizi tuttuk.

- Pervasızlık karşısında şaşkına döndük.

- Önümüze gelene bin tekme atacak duruma geldik.

*

Milli birlik ve beraberliğimiz, hiçbir konuda bu denli perçinleşmemişti."

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