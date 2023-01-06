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Medya Ahmet Hakan, muhaliflerin ettiği duayı paylaştı! Gülmekten, karnınıza ağrı girecek
Medya

Ahmet Hakan, muhaliflerin ettiği duayı paylaştı! Gülmekten, karnınıza ağrı girecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde engel kalmadığını savunan Ahmet Hakan, bunu gören muhaliflerin, son birkaç gündür “Masa dağılsın” duası etmeye başladığını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Edilen duanın tam metni, aşağı yukarı şöyle" deyip o duayı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 10:16:00 -
Ahmet Hakan, muhaliflerin ettiği duayı paylaştı! Gülmekten, karnınıza ağrı girecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünde engel kalmadığını savunan Ahmet Hakan, bunu gören muhaliflerin, son birkaç gündür “Masa dağılsın” duası etmeye başladığını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında "Edilen duanın tam metni, aşağı yukarı şöyle" deyip o duayı paylaştı. 

İşte Hakan'ın söz konusu yazısının ilgili bölümü:

"Altılı Masa, yeniden istikrara kavuşmuş gibi görünüyor.

Sular durulmuş, çekişmeler azalmış, sulh sağlanmış gibi.

*

Eğer Masa’daki bütün gerilim son bulduysa...

Bu ne anlama gelir?

*

Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel kalmadığı anlamına gelir.

*

İşte bunu gören muhalifler, son birkaç gündür “Masa dağılsın” duası etmeye başladılar.

*

Edilen duanın tam metni, aşağı yukarı şöyle:

*

Altılı Masa bu haliyle giderse Kılıçdaroğlu kesin aday olacak. Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma şansımız az.

Ama masa dağılırsa...

Ve Meral ablamız da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse...

İşte o zaman kazanmamız garanti.

Madem öyle...

Çarşı karışsın Allah’ım.

Masa dağılsın Allah’ım.

Âmin. Âmin. Âmin."

 

 

 

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