Ahmet Hakan, muhalif Hayko Cepkin'i tokat manyağı yaptı! "Yandım Allah" diye bağıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti muhalifi sözde sanatçı Hayko Cepkin'in konserinde kullandığı "Son konserimiz olmamasını istiyorsanız, sandıkta ne yapacağınızı biliyorsunuzdur" şeklindeki saçma sapan ifadelerini eleştirdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Hayko Cepkin, bu ülkede 21 yıldır konser veriyor. Ne yani? AK Parti kazanınca, 'Yeter bu Hayko’nun bu kadar konser vermesi. Yeni dönemde artık konser vermesin' diye kararname mi çıkaracak?

Bu 21 yıl içinde Hayko Cepkin’in, TRT’de “Güzel Âşık Cevrimizi Çekemezsin Değil mi” diye ilahi söylemişliği bile vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemek için 999 yol varken hiç izlenmemesi gereken yolu izlemiş Hayko Cepkin."

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