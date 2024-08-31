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Medya Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek'e neden operasyon çekildiğini açıkladı! Resmen, alenen, göz göre göre, hunharca, pişkince bunu yapmışlar
Medya

Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek'e neden operasyon çekildiğini açıkladı! Resmen, alenen, göz göre göre, hunharca, pişkince bunu yapmışlar

Yeniakit Publisher
2024-08-31 16:35:00 - 2024-08-31 11:21:02
Ahmet Hakan, Mehmet Şimşek'e neden operasyon çekildiğini açıkladı! Resmen, alenen, göz göre göre, hunharca, pişkince bunu yapmışlar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, IMF'nin Türkiye raporuna dayanarak Mehmet Şimşek’e yönelik operasyonların sebebini açıkladı. Hakan, raporun Türkiye ekonomisinde düzelme sinyalleri verdiği bir dönemde Şimşek’in hedef alınmasının manidar olduğunu belirtti. Bazı odakların işlerin düzelme ihtimalini gördüğü anda harekete geçtiğini ifade eden Hakan, Mehmet Şimşek’in politikalarına yönelik saldırıların arttığını vurguladı. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, IMF'nin Türkiye raporuna dayanarak Mehmet Şimşek’e yönelik operasyonların sebebini açıkladı. Hakan, raporun Türkiye ekonomisinde düzelme sinyalleri verdiği bir dönemde Şimşek’in hedef alınmasının manidar olduğunu belirtti. Bazı odakların işlerin düzelme ihtimalini gördüğü anda harekete geçtiğini ifade eden Hakan, Mehmet Şimşek’in politikalarına yönelik saldırıların arttığını vurguladı. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

"IMF, bir Türkiye raporu hazırlamış. Raporda söylenenlerden bazıları şunlar:

*

Türkiye’de kriz riskleri önemli ölçüde azaldı, güven arttı.

Cari açık düşüyor, piyasa duyarlılığı iyileşiyor, uluslararası rezervler artıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin notunu yükseltiyor.

Manşet enflasyon, yaz aylarında azalmaya başladı, ancak yükseklik devam ediyor.

Finansal ve kurumsal sektörler, politika sıkılaştırmasını şimdiye kadar görünür bir stres olmadan atlattı.

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl düşmesi bekleniyor.

*

Mehmet Şimşek’e çekilen operasyonların nedenini, tam olarak bu raporda yazılanlarda bulabiliriz.

Bazı odaklar, işlerin azıcık da olsa düzelme ihtimalini gördükleri anda Mehmet Şimşek’i örseleme faaliyetlerine girişiyorlar.

Resmen, alenen, göz göre göre, hunharca, pişkince."

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