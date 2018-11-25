Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

Ahmet Hakan, MHP'nin 30 Mart seçimlerinde Ankara'da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın CHP adaylığını garantilediğini açıkladı. Hakan, "Bu saatten sonra CHP'nin Mansur Yavaş dışında bir seçeneğe yönelmesi mümkün değil gibi" ifadelerini kullandı.

‘Tek seçenek Mansur Yavaş’

Hakan, "MHP, Ankara'da aday çıkarsaydı yarışın önemli oyuncularından biri olacaktı ve milliyetçi sağ oylar AK Parti, MHP hatta İYİ Parti arasında bölünecekti" diye yazdı. Hakan, "Böyle bir ortamda CHP, Mansur Yavaş'tan uzak duracak ve sosyal demokrat bir adayla aradan sıyrılmayı deneyecekti. MHP'nin Ankara'da aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından bu ihtimal, tamamen ortadan kalkmış oldu. Bu saatten sonra CHP'nin Mansur Yavaş dışında bir seçeneğe yönelmesi mümkün değil gibi" ifadesini kullandı.

Hakan, "Eğer AK Parti'nin adayı gerçekten de Mehmet Özhaseki olacaksa Ankara'da yarış Özhaseki ile Yavaş arasında geçer ve sonucu milliyetçi oyların yönelimi belirler" dedi.