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Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun eşini ti'ye aldı

Ahmet Hakan, "Beylikdüzü'nde mutlu bir Hollandalı" başlıklı yazısındaİstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Beylikdüzü ile ilgili açıklamalarına ti'ye aldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:07
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun eşini ti'ye aldı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın, yeni yazısında gündem başlıklarından biri de Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajdı.

İmamoğlu'nun "Beylikdüzü, başta Hollanda olmak üzere Avrupalıların turlar düzenleyip geldikleri, en çok konut aradıkları ilçe" sözlerine takılan Ahmet Hakan, "Beylikdüzü’nde bir konut bulmak için yanıp tutuşan Hollandalılar... İnsan hayret bile edemiyor." diye yazdı.

Yazısının ilgili bölümünde Hakan şu ifadeleri kullandı: 

"İnsan hayret bile edemiyor"

Vay vay vay! Sırf Beylikdüzü’nü görmek için turlar düzenleyen Avrupalılar... Beylikdüzü’nde bir konut bulmak için yanıp tutuşan Hollandalılar... İnsan hayret bile edemiyor.

"Beylikdüzü’nde mutlu bir Hollandalı"

80’li yıllarda turizmi gazlamak için tek kanallı siyah-beyaz televizyonlarımızda bir şarkı çalınırdı. Sözleri şöyleydi: “İnsanlar bir arada hayattan zevk almalı / Düşünün: Antalya’da mutlu bir Hollandalı”.

Şarkının sözlerini “Düşünün: Beylikdüzü’nde mutlu bir Hollandalı” diye değiştirmeye kalkıştım... Bunu düşünmeye kalkışanların beyinlerinin yanma ihtimalini aklıma getirerek... Bir an korkup ürperdim.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 12:07
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