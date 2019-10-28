Ahmet Hakan ile Fatih Portakal arasında 'terörist' kavgası!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında peşmergeye terörist diyen Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı eleştirdi. Portakal'ın peşmergeyi bilmediğini söyleyen Hakan, "Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil..." ifadelerini kullandı.

Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde peşmergeye terörist demiş, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Portakal'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olmuş birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

Bir eleştiri de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. İşte Hakan'ın bugünkü yazısının 'Peşmergeyi bilmiyor çıkmış ahkâm kesiyor' başlıklı o bölümü:

"TELEVİZYONDA gözlerini belerte belerte konuşuyor Fatih Portakal...

Diyor ki:

“Terörist peşmergeyi sınırdan geçirdiniz. Terörist peşmerge... Terörist peşmerge...”

Peşmerge’nin...

- Irak Kürdistan Yönetimi’nin legal silahlı kuvvetleri olduğunun farkında değil...

- Peşmergeye dünyada hiç kimsenin terörist demediğinin farkında değil...

- Peşmergeye terörist demenin zır cahillik olduğunun farkında değil...

Ama gözlerini belerte belerte ahkâm kesecek kadar cesur ve cüretkâr.

*

Bunca cehaletine rağmen nereden alıyor bu cesareti ve cüreti Fatih Portakal?

Nereden alacak?

Ağzından çıkacak her cümleyi sorgulamadan doğru kabul eden fanatik bir mürit topluluğuna sahip olduğuna yönelik inancından alıyor