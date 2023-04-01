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Medya Ahmet Hakan, Halk TV'yi madara etti! Rezil kepaze oldular
Medya

Ahmet Hakan, Halk TV'yi madara etti! Rezil kepaze oldular

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:51:00 -
Ahmet Hakan, Halk TV'yi madara etti! Rezil kepaze oldular

CHP'nin yayın organı Halk TV canlı yayınında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye vurmak için "Memleket Partisi PM üyesi Korkmaz Tavukçu istifa etti" haberi verildi. Korkmaz Tavukçu'nun istifa açıklaması okundu. Ama ne Korkmaz Tavukçu diye birisi vardı ne de Memleket Partisi'nin öyle bir PM üyesi... Akıllara Özlem Gürses'in Gülnaz Şırınga gafı geldi...

CHP'nin yayın organı Halk TV ekranlarında ikinci "Gülnaz Şırınga" vakası yaşandı. Özlem Gürses'in Devlet Bahçeli'yi tedavi eden hemşire Gülnaz Şırınga adına gönderilmiş mesajı canlı yayında okuması gibi bu kez de İpek Özbay, Memleket Partisi Parti Mecisi üyesi diye Korkmaz Tavukçu adına hazırlanmış istifa mektubunu okudu. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da Halk TV'ye Gülnaz Şırınga skandalını hatırlatıp çok fena dalgasını geçti. İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Halk TV’de şöyle bir olay olmuş: “Ben Korkmaz Tavukçu. Memleket Partisi Parti Meclisi üyesiyim. Muharrem İnce oyları bölüyor. Atatürkçüler birleşmeli. Kılıçdaroğlu’nu destekliyorum. Memleket Partisi’nden istifa ediyorum” tarzı uzun bir metni ekranda okumuşlar da okumuşlar.

İnsan bir dakikalığına bakmaz mı abi, “Memleket Partisi’nin Parti Meclisi’nde Korkmaz Tavukçu diye biri var mı?” diye... İnsan hiç mi işkillenmez yahu, “tavuk” ve “korkmaz” kelimelerinin yan yana gelmesinden? “Amaaaan, şimdi kim uğraşacak bunun araştırmasıyla. Nasıl olsa işimize yarıyor. Okuyalım gitsin” diyerek yaklaşmışlar olaya.

Ve önlerine gelen metni, sıfır araştırmayla ekranda okumuşlar. İnsan hiç değilse... “Gülnaz Şırınga olayında trollenmiştik. Rezil olmuştuk. Bari bundan sonra biraz daha uyanık olalım” falan diye bir dikkat gösterir."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

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