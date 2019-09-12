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Ahmet Hakan hakkında zorla getirme kararı!

Gazeteci Ahmet Hakan'ın müşteki sıfatıyla yer aldığı davada bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı çıktı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:58
Ahmet Hakan hakkında zorla getirme kararı!

Gazeteci Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek dairesini 170 bin lira karşılığında kiraya verip aldığı parayı da menfaati için kullandığı iddia edilen eski şoförünün 'Özel belgede sahtecilik' ve 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

 

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık Demir, "Ben müştekinin şoförüydüm, ancak taşınmazları ile ben ilgilenirim. Bana vekalet vermiştir. Bu vekaletname ile taşınmazların kiraya verilmesini ve paraların tahsilatıyla ben ilgilenirim. Ancak kiraya vermeden müştekiyi arar ve onayını alırım. Söz konusu olayda da vekalet uyarınca sözleşmeyi imzaladım. 7 bin 500 liraya anlaştık ve müşteki de bunu kabul etti. Bu kiracıdan önceki kiracıyı da ben bulmuştum, sözleşmeyi de ben imzalamıştım" ifadelerini kullandı.

"100 bin lira tazminat isteyince bu davayla karşılaştım'

Kiracının parasının kendi hesabına yattığını ve bu parayı çekerek Ahmet Hakan'a verdiğini ifade eden Demir, "Artık işten ayrılmak istediğimi ve 100 bin lira tazminat istediğimi söylediğimde bunu kabul etmediği gibi böyle bir davayla karşı karşıya kaldım. Kiralayan altındaki imzalar bana aittir." diye konuştu.

'Hakan'ın çok fazla taşınmazı var'

Sanığın beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini kaydeden avukat Kadriye Merve Akın Özbek, "Çünkü müştekinin birçok gayrimenkulu vardır. Sanık söz konusu yeri müştekinin haberi olmaksızın ve müşteki adına imza atmak suretiyle kiraya vermiş, kiraları kendisi almıştır. Müşteki durumu sonradan fark etmiştir, çünkü çok fazla taşınmazı vardır. Bu olay ortaya çıkıncada sözleşmesini haklı sebeple feshettik. Davaya katılmak istiyoruz" dedi.

Zorla getirme kararı

Davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen hazır olmayan Ahmet Hakan'ın zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verdi.

Sanığa delillerini bildirmesi için süre verilmesine karar veren mahkeme, kira sözleşmesinde hesabın dökümünün istenmesi için bankaya yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sari Demir'in bir süre müşteki Ahmet Hakan'ın yanında çalıştığı ve bu nedenle aralarında hizmet ilişkisi kurulduğu anlatıldı.

Hakan'ın daha önceden şoförlüğünü yapan Demir'e, Trump Towers Residence'da, kendisine ait taşınmazı kiraya vermesini istediği belirtilen iddianamede, müştekinin ayrıca kiracı bulursa evi gösterebilmesi için anahtarını da teslim ettiği ifade edildi.

Sanığın bu taşınmazı kiraya verdiği ancak bu durumu Hakan'a bildirmediği anlatılan iddianamede, Demir'in özel belge hükmündeki kira sözleşmesini düzenleyip müşteki adına imzaladığı, kiracıdan aldığı 170 bin lirayı da Hakan'a vermediği kaydedildi.

Sanığın "Özel belgede sahtecilik" suçuna ilaveten müşteki adına tahsil ettiği parayı da ona vermeyerek "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, Sari Demir'in bu iki suçtan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:58
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