Ahmet Hakan, hakimliğe soyundu! O tutuklama, hiçbir şeye yaramamışmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilruba Kayserilioğlu'nun yok yere tutuklandığını ima edip, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesini yok saydı.

Sokak röportajındaki hakaretleri nedeniyle 18 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest kaldığına işaret eden Hakan, "Sonuç? Ne oldu yani? Neye yaradı bu 18 günlük tutukluluk macerası? Hiçbir şeye yaramadı" iddiasında bulundu.

Tutuklamayı asla gerektirmeyen bir vakanın tutuklanmayla sonuçlandığını belirterek hakimliğe soyunan Hakan, "Kınanacak, ayıplanacak kıytırık bir konuşma, 'büyük bir düşünce' muamelesi görmüş oldu. Tutukluluk gereksiz bir mağduriyete yol açmış oldu" ifadelerini kullandı.