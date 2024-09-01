  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teğmenlere, Ayet indirenlerin taklidini yapmak yakışmadı

Neler oluyor? Yunanistan, "Türkiye'yi vuracağız" diyen ülke için savaş uçaklarını kaldırdı

Bellona ve İstikbal satılıyor! Dev şirket, mobilya devlerini ne yapıp edip almak istiyor

CHP zihniyetinin Kur'an-ı Kerim'e de saygısı yok! Şehit Haniye posterinde dikkat çeken detay

Kayıp Narin Güran olayında son gelişme herkesi şok etti! Meğer amcasının arabasında...

Dünya devi herkesi şoke etti: Türkiye'de şirket kurdu

Yahudi dostu CHP'liler, Şehit Haniye'nin pankartına köpekler gibi saldırdı!

Mercedes'e binen gurbetçinin AK Parti'den talebi herkesi şaşırttı! Cimer kesmedi, genel merkeze gitti

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi

Gündeme oturan son dakika gelişmesi! Türk savaş uçakları Romanya hava sahasına girdi
Medya Ahmet Hakan, hakimliğe soyundu! O tutuklama, hiçbir şeye yaramamışmış
Medya

Ahmet Hakan, hakimliğe soyundu! O tutuklama, hiçbir şeye yaramamışmış

Yeniakit Publisher
2024-09-01 10:48:00 -
Ahmet Hakan, hakimliğe soyundu! O tutuklama, hiçbir şeye yaramamışmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilruba Kayserilioğlu'nun yok yere tutuklandığını ima edip, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesini yok saydı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Dilruba Kayserilioğlu'nun yok yere tutuklandığını ima edip, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesini yok saydı.

Sokak röportajındaki hakaretleri nedeniyle 18 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu'nun serbest kaldığına işaret eden Hakan, "Sonuç? Ne oldu yani? Neye yaradı bu 18 günlük tutukluluk macerası? Hiçbir şeye yaramadı" iddiasında bulundu.

Tutuklamayı asla gerektirmeyen bir vakanın tutuklanmayla sonuçlandığını belirterek hakimliğe soyunan Hakan, "Kınanacak, ayıplanacak kıytırık bir konuşma, 'büyük bir düşünce' muamelesi görmüş oldu. Tutukluluk gereksiz bir mağduriyete yol açmış oldu" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23