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Ahmet Hakan: Gül'e Saadet yetmez! Çatı aday tutmaz

Muhalif söylemleri ve yazılarıyla bilinen en son Kanal D ile ilişiği kesilen Ahmet Hakan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili yazı kaleme aldı. Hakan, Abdullah Gül'ün CHP tabanında tutmayacağını ve Saadet'in tek başına yetmeyeceğini öne sürdü.

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:34
Ahmet Hakan: Gül'e Saadet yetmez! Çatı aday tutmaz

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"Eğer Abdullah Gül...

CHP, İYİ Parti ve Saadet’in ortak “çatı adayı” olarak çıksaydı...

CHP’nin tabanı mobilize edilemezdi, daha kötüsü CHP örgütleri asla çalışmazdı.

İYİ Parti tabanında heyecan olmazdı ve daha kötüsü İYİ Parti örgütleri çalışmazdı.

Belki Saadet’ten oy alabilirdi ama Saadet’in oyu kaç ki?

Belki AK Parti’nin bazı küskünlerinden oy alabilirdi ama onlar da yetmezdi.

Kısacası muhalefet açısından...

Sonuç tam bir hüsran olurdu.

Bazılarının “Ekmeleddin vakası” olarak nitelendirdikleri vaka, aslında Ekmeleddin Bey’in şahsıyla ilgili olmaktan daha çok...

“Çatı aday” denilen yöntemle ilgiliydi.

“Ekmeleddin Bey vakası”ndan alınması gereken ders şuydu:

Bir yöntem olarak “çatı aday” yöntemi...

Tutmadı!

Tutmuyor!

Tutmaz!

Tutmayacak!"

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 10:34
  1. Ahmet Hakan

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