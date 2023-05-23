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Medya Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı böyle rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz
Medya

Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı böyle rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz

Yeniakit Publisher
2023-05-23 12:01:00 -
Ahmet Hakan, Fatih Portakal'ı böyle rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Togg araba görenlerin heyecanı için "kör cahil" değerlendirmesi yapan gazeteci Fatih Portakal'a "Anlama çabası sergilemediğin için... Halkın tutumunun arka planını sorgulamadığın için... 'Neden bu insanlar böyle davranıyor?” diye iki dakika düşünmeye tenezzül etmediğin için... Asıl kör cahil sensin' diyerek ayar verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Togg araba görenlerin heyecanı için "kör cahil" değerlendirmesi yapan gazeteci Fatih Portakal'a "Anlama çabası sergilemediğin için... Halkın tutumunun arka planını sorgulamadığın için... 'Neden bu insanlar böyle davranıyor?” diye iki dakika düşünmeye tenezzül etmediğin için... Asıl kör cahil sensin' diyerek ayar verdi.

Yanıtlarını aradığı soruları sıralayan Hakan, yazısını, "Üstelik senin kör cehaletini, ne yazık ki gerekçesiz bir kibir de besliyor" ifadeleriyle noktaladı.

 

 
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