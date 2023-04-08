Ahmet Hakan, "Erdoğan'ın bunu yapması kaçınılmaz" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "yeni bir Kürt atağı" yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Yeni Şafak’ta iki yazı okudum.

İki yazı da Erdoğan’ın bir Kürt atağı yapması gerektiğini vurguluyordu.

Kürtlere yönelik kucaklayıcı bir üslubun bile yetip artacağı vurgulanmış yazının birinde. Diğerinde ise milletvekili aday listelerine yönelik özel bir dikkat istenmiş.

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Bu iki yazının da AK Parti Genel Merkezi tarafından dikkatle okunmasında, kendileri açısından sayısız fayda var."