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Medya Ahmet Hakan, "Erdoğan'ın bunu yapması kaçınılmaz" deyip duyurdu
Medya

Ahmet Hakan, "Erdoğan'ın bunu yapması kaçınılmaz" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:36:00 -
Ahmet Hakan, "Erdoğan'ın bunu yapması kaçınılmaz" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "yeni bir Kürt atağı" yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "yeni bir Kürt atağı" yapmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. 
Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Yeni Şafak’ta iki yazı okudum.

İki yazı da Erdoğan’ın bir Kürt atağı yapması gerektiğini vurguluyordu.

Kürtlere yönelik kucaklayıcı bir üslubun bile yetip artacağı vurgulanmış yazının birinde. Diğerinde ise milletvekili aday listelerine yönelik özel bir dikkat istenmiş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Bu iki yazının da AK Parti Genel Merkezi tarafından dikkatle okunmasında, kendileri açısından sayısız fayda var."

 

 

 

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Yorumlar

Hasel

Ahmet Bey,Erdoğan daha ne atağı yapacak.Kırman vatandaşlarımızın her türlü hakları var.İsteseler iki haftada Türkçeyi süper öğrenirler.Sizin demek istediğinizi anladım:hdp nin istediklerini demek istiyorsunuz.O tür ülkeyi böler.Siz aynı yerde duramıyorsunuz.Hdp den aday ol.Sizin durumunuz bana sarmıyor.
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