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Siyaset Ahmet Hakan: Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri Söğüşlemesinin iki yöntemi var
Siyaset

Ahmet Hakan: Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri Söğüşlemesinin iki yöntemi var

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri nasıl söğüşlediğini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 14:25:00 -
Ahmet Hakan: Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri Söğüşlemesinin iki yöntemi var

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan “Aşırı acıklı bir çaba: Enver’den yazarlık öğrenme çabası” başlıklı bugünkü yazısında, Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri nasıl söğüşlediğini yazdı.

İşte Hakan’ın o yazısı;

Enver Aysever’in CHP’li belediyeleri söğüşlemesinin iki yöntemi var:

BİR: “Yazı akademisi” diye kurs düzenlemek.

İKİ: “Yazarlık atölyesi” diye yazarlık öğretmek.

Kısacası...

Enver’in iddiası, milletimize “Nasıl yazar olunur” dersleri vermek.

Tezgâh şöyle işliyor:

Enver, “Ben vatandaşlara yazarlık öğreteceğim” diye tezgâhını açıyor.

CHP’li belediyeler bu tezgâha finansman sağlayarak çanak tutuyor.

Ve bazı vatandaşlarımız da maalesef bu tezgâha geliyor.

Bu tezgâhta belediye yediren taraf, Enver de yiyen taraf...

Peki ya tezgâha gelen vatandaşlar?

İşte onların durumu çok vahim ve pek acıklı.

Enver’e Tolstoy muamelesi yapan ve Enver’den yazarlık öğrenebileceklerine akıllarını yatıran bu vatandaşlarımıza...

Yazarlığın ilk ve en önemli tüyosunu vermek isterim.

Üstelik ücretsiz.

O tüyo şudur:

Gerçekten bir yazar olmak istiyorsanız...

Öncelikle yazarlığın öğrenilmeyecek bir iş olduğunu bilmeniz gerekir.

“Yok, ben ille de öğreneceğim” diyorsanız...

O zaman da...

Yazarlığın Enver’den öğrenilecek bir iş olmadığını bilmeniz gerekir.

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